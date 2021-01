La Maremma in diretta su IlGiunco.net: da lunedì tutte le sere in live

GROSSETO – Il mese di febbraio di apre con una grande novità per IlGiunco.net. Da domani sera, lunedì 1 febbraio, alle 19 “La Maremma in diretta”, la trasmissione di Carlo Sestini andrà in onda anche sulla pagina Facebook del nostro quotidiano.

Un appuntamento che vi terrà compagnia tutte le sere alle 19, dal lunedì al venerdì, tutte le sere con ospiti diversi e temi differenti da trattare.

«Siamo molto contenti – spiega il direttore de IlGiunco.net Daniele Reali – di lanciare questa trasmissione live sul nostro canale Facebook perché è un’occasione in più per raccontare la Maremma e dare spazio alle tante voci della nostra comunità. Collaboravamo già con Carlo Sestini ai tempi di “Dilettando” e questa nuova avventura siamo sicuri che otterrà l’attenzione che merita».

Nella prima puntata che sarà trasmessa anche su IlGiunco.net “La Maremma in diretta” avrà come ospite Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora. Titolo della puntata “Santa Fiora, il paese dell’acqua, del vapore e delle Robbiane. La curiosa storia di Santa Fiora, borgo amiatino eccellenza turistica e culturale”.

Appuntamento allora domani sera alle 19 sulla nostra pagina facebook e su quella di “La Maremma in diretta”.