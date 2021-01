Gioventù nazionale si impegna per l’orientamento: «Aiutiamo i ragazzi a scegliere l’università»

GROSSETO – “La scelta del proprio percorso formativo, è uno degli aspetti fondamentali nella vita di una persona”. A dirlo parlando di scuola e università, è Lorenzo Lauretano, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile del partito di Giorgia Meloni.

“Vi sono dei momenti – prosegue Lauretano – in cui si presenta un bivio di scelta per la formazione successiva. Succede alla fine del ciclo triennale delle scuole secondarie di primo grado e successivamente alla fine del quinquennio delle superiori“.

“L’iniziativa che Gioventù Nazionale avrebbe intenzione di realizzare, – spiega l’esponente di Gioventù Nazionale – si rivolge alla seconda categoria. Mai come oggi la scelta della formazione universitaria incide sul futuro dei giovani, e mai come oggi una buona e appropriata formazione universitaria può aiutare un individuo a plasmare il proprio futuro“.

Il presidente provinciale di Gioventù Nazionale, assieme ai membri del gruppo giovanile, sta cercando in queste settimane di organizzare degli eventi di orientamento universitario, rivolti ai giovani di Grosseto.

“Conosco bene l’ambiente scolastico, e so bene purtroppo come certi eventi a volte vengono percepiti dalle autorità scolastiche. Ma posso assicurare che le eventuali iniziative, saranno effettuate evitando riferimenti espliciti alla nostra formazione politica, e saranno solo concentrati nell’ambito universitario. So bene che il palco di un’assemblea d’istituto non è il palco di un comizio politico e di conseguenza nessuno lo tratterà come tale“, conclude Lorenzo Lauretano.