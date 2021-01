Al Nautico si parla di sicurezza a scuola e sul lavoro

PORTO SANTO STEFANO – All’Ittl Nautico di Porto Santo Stefano le classi terze hanno celebrato la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, partecipando alla sessione online “Sicurezza nella Scuola, sicurezza sul lavoro… in tempo di Covid-19: cultura e contesti in cui crescere responsabilmente”, organizzata dall’Istituto italiano per la sicurezza associazione e dall’Ufficio scolastico regionale per la Toscana. Le ore svolte fanno parte dei Pcto, ovvero dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro).

La sicurezza rappresenta un valore fondamentale per partecipare in maniera responsabile al vivere sociale e civile, eppure ancora oggi sono troppi gli incidenti in tutti i contesti, dall’ambiente domestico a quello scolastico/lavorativo. Da qui la necessità di coinvolgere le nuove generazioni perché avvenga un reale cambiamento culturale incentrato sul valore della sicurezza.

Questo Pcto si pone, infatti, l’obiettivo di accrescere la cultura della sicurezza e la consapevolezza del rischio tra le nuove generazioni attraverso cinque incontri tematici con interventi di Esperti Esterni, di referenti di Anpal servizi e dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e prevedono la partecipazione di uno o più safety tutor nautico.daverrazzano.it/.