Aics apre ai viaggi con il settore turismo: nuovo servizio in Maremma

GROSSETO – Grazie al settore Aics turismo, i circoli affiliati ed i soci Aics potranno usufruire di pacchetti vacanze e viaggi personalizzati a costi molto vantaggiosi. Mai fermarsi, nemmeno in epoca di Coronavirus. A dirlo sono Aics turismo e Aics travel che, anche in questo momento di blocco, progettano il futuro e lo fanno coinvolgendo i comitati Aics ad ampliare la rete viaggi di Aics sul territorio.

Il Comitato di Grosseto è stato infatti autorizzato da Aics a diventare un atp point, ossia una “succursale” del settore Aics turismo. Aics travel, nata su impulso dell’associazione italiana cultura sport, forte di oltre un milione e 100mila soci in tutta Italia, ha sede a Roma. Aics travel si occupa di soddisfare le esigenze di chi sceglie il turismo di qualità e legato ad eventi sociali, culturali, sportivi e si rivolge non solo a giovani e gruppi sportivi, ma gestisce anche pacchetti di turismo sociale per la terza età e viaggi di gruppo.

Grazie a questo nuovo servizio, tutti i soci Aics potranno rivolgersi alla responsabile settore turismo, Samanta Giusti, per ricevere le migliori offerte turistiche sul mercato nazionale ed estero. Si tratta di strutture convenzionate che offrono pacchetti viaggio e soggiorno a sconti estremamente vantaggiosi per chi vanta la tessera dell’ associazione. Fra le molte strutture pubblicizzate, non mancano quelle che offrono maggiori sconti a chi prenota in anticipo.

Sarà inoltre possibile organizzare dei pacchetti vacanze personalizzati all inclusive, ma anche biglietti per aerei, treni e traghetti in base alle necessità richieste da un’associazione affiliata o dal singolo socio. Per informazioni Samanta Giusti: aicsgrosseto@gmail.com.