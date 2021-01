Wi-fi nelle scuole, arrivano nuovi fondi dalla Regione per la Maremma

GROSSETO – La Provincia di Grosseto ha ottenuto dalla Regione Toscana la concessione di nuovi contributi per la connettività ad internet in banda ultra larga degli istituti scolastici.

Sono stati previsti per l’area della provincia di Grosseto 20 mila euro atti a migliorare le infrastrutture Wi-Fi. La cifra è stata poi distribuita tra i vari istituti che necessitavano di un rinnovamento, ovvero 2 mila euro per ogni soggetto in questione.

I beneficiari del contributo in questione sono: l’istituto Lotti di Massa Marittima in via Manganella e in via Martiri di Niccioleta, l’istituto Da Verrazzano di Porto Santo Stefano, Orbetello ed Albinia, il liceo scientifico Pietro Aldi, l’istituto Geometri Manetti-Porciatti, l’istituto Bianciardi e l’istituto Leopoldo II di Lorena di Grosseto.

“Siamo felici che, nonostante la crisi pandemica relativa al Covid-19, la nostra realtà continui a pensare al proprio futuro e soprattutto a quello dei suoi studenti – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Presidente della Provincia di Grosseto, e Olga Ciaramella, consigliera provinciale con delega alla Scuola (in foto durante una recente visita al Rosmini) – Vogliamo, inoltre, ringraziare la Regione Toscana per aver messo a disposizione un finanziamento economico atto ad ampliare le infrastrutture Wi-Fi di alcuni nostri istituti”.