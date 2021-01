Un altro weekend in zona gialla: dal pranzo al ristorante agli spostamenti nei confini regionali

FIRENZE – La Toscana rimane in zona gialla. Per la quarta settimana consecutiva la nostra Regione resta così nell’area di rischio più bassa e con minori limitazioni.

“Buongiorno Toscana, saremo zona gialla anche per la prossima settimana – commenta il presidente della Regione Eugenio Giani -. Non abbassiamo la guardia, dobbiamo limitare il più possibile i contagi. Continuiamo a portare la mascherina, tenere le distanze, igienizzarsi spesso le mani ed evitare assembramenti. Restarci dipende da ciascuno di noi, manteniamo tutti insieme la #ToscanaSiCura”.

Ecco cosa si può fare in zona gialla, dunque in Toscana, fino al prossimo parere della Cabina di regia, che conosceremo, come di consueto, il prossimo venerdì:

🚘 sono consentiti gli spostamenti nella nostra regione dalle 5 alle 22 (senza autocertificazione). Dalle 22 alle 5 sono vietati gli spostamenti salvo lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute (se ci si muove in queste ore serve l’autocertificazione);

🍽 bar e ristoranti sono aperti fino alle 18, consentito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio con divieto di consumo nei luoghi pubblici. Per le attività con i codici ateco 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito solo fino alle 18;

🛍 i negozi ed esercizi commerciali sono aperti. I centri commerciali nei giorni di sabato e domenica saranno chiusi (ad eccezione di beni di prima necessità).