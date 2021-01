Ultima di andata nel campionato cadetto, ecco le sfide delle rose del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Si gioca domenica l’ultimo turno di andata del girone F del campionato di serie B di hockey pista. La RRD Grosseto (foto Casaburi), che si è guadagnata la conferma in vetta in coabitazione con Alice, grazie ad una bella rimonta nel derby, da 0-2 a 2-2, riceve alle 18 la visita del Blue Factor Castiglione. I biancocelesti di Raffaele Biancucci sono reduci da una splendida prestazione contro il Follonica e tutto lascia dunque prevedere cinquanta minuti di buona qualità. Il tecnico dei grossetani, Alessandro Brizzi, deve fare a meno del secondo portiere Vittoria Masetti (impegnata in serie A femminile) e del convalescente Alessandro Bardini, ma nel duello in famiglia di sette giorni fa ha toccato con mano «la crescita di tutti i ragazzi, che hanno tenuto testa a giocatori più esperti di loro senza mai barcollare e andando vicini nel finale alla vittoria».

Il quintetto dei veterani Alice, sempre alle 18, è di scena al Capannino di Follonica contro il Galileo, che insegue le due compagni del Circolo Pattinatori con appena un punto di ritardo. Saitta e compagni, che nel derby hanno sbagliato troppe occasioni sotto porta, cercheranno di conquistare la vittoria per presentarsi nella migliore condizione psicofisica alla gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma domenica 7 febbraio in via Mercurio. Martedì sera, dopo il recupero tra Salerno e Hp Matera, conosceranno il loro avversario. Il tecnico Filippo Guerrieri ha a disposizione l’intera rosa.

Per quello che riguarda le giovanili, domenica scenderanno in campo solo gli Under 13 di Pablo Saavedra, che alle 11 faranno visita ai Pumas Viareggio. Turno di riposo per gli Under 11 e per gli Under 15.