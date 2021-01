Maremma in Movimento consegna i soldi raccolti all’Atl il Sole, la società sportiva distrutta da un incendio

GROSSETO – Si è tenuta questa sera la cerimonia di consegna del ricavato raccolto in favore della ATL Il Sole, ottenuto grazie al contributo di tutta la cittadinanza che ha aderito all’inziativa di sottoscrizione.

Infatti, dopo che qualche giorno fa i locali della struttura avevano preso fuoco per cause ancora da accertare, l’associazione Maremma In Movimento si era subito mobilitata lanciando una campagna di solidarietà a favore dell’associazione e dei suoi titolari Francesco Gazzillo e Carlotta Incalza.

L’obiettivo indicato fin dall’inizio era quello di raggiungere l’ammontare di € 5000,00. Da lì è nato un tam tam mediatico, supportato da un’intensa attività di comunicazione sui social che ha visto impegnati tutti i membri dell’associazione, e anche molti cittadini che hanno sposato, fin da subito l’inziativa.

“Un grande risultato che dimostra il forte senso di comunità che contraddistingue la nostra città – ha commentato Emanuele Perugini – e che sa davvero darsi da fare quando c’è da sostenere il prossimo, specialmente se si tratta di un soggetto attivo nel sociale e che svolge un’attività importante per l’intera collettività”.

“Ho saputo questa sera da Francesco Gazzillo che la cifra ottenuta sfiora di poco i 6000 euro. Un cifra ben al di sopra delle nostre aspettative. Solo con Facebook siamo riusciti ad ottenere € 2650. Il resto è stato raccolto grazie a cittadini che, spontaneamente, hanno fatto a loro volta delle raccolte, o hanno effettuato bonifici direttamente sul conto corrente”

La cifra pare che comunque sia destinata a salire, poiché nelle ultime 24 ore altri cittadini si sono avvicinati per sapere come fare per dare un loro contributo.

La cerimonia si è conclusa con la consegna simbolica di un assegno in cui sono stati riportati, in calce, i nomi di tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa.