Lorenzini: «Le locazioni brevi non sentono la crisi. Una speranza per il futuro del turismo»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «L’attività delle locazioni brevi, in un momento così particolare per il settore turismo colpito dalle conseguenze della pandemia e dalle politiche di lockdown, nel nostro Comune non ha subito particolari crisi e ci fa ben sperare anche per la prossima stagione turistica».

Lo afferma soddisfatta l’assessore al turismo Susanna Lorenzini, che anticipa alcune decisioni prese in questo settore dall’amministrazione comunale.

«Novità sono state inserite nella legge di bilancio 2021 – dice l’assessora castiglionese – che prevede la cedolare secca al 21% applicata per ciascun periodo d’imposta per coloro che affittano più di 4 immobili e dovranno gestire gli affitti in forma imprenditoriale, ma per tutti restano obbligatori certi adempimenti come la comunicazione al Comune dell’imposta di soggiorno, a quello capoluogo di provincia dei dati Istat e l’invio alla Questura della denuncia degli alloggiati»

Per il 2021 l’amministrazione comunale ha ripristinato l’imposta di soggiorno senza variazione della tariffa rispetto all’anno 2019, e le violazioni alle disposizioni saranno sanzionate a seguito dei controlli.

«La Giunta – spiega l’assessora Lorenzini – continua a voler valorizzare e promuovere tra le attività turistiche extra alberghiere anche gli “affitti brevi”, predisponendo all’interno del portale turistico www.turismocastiglionedellapescaia.it la sezione “Appartamenti per affitti brevi”, che fungerà da database pubblico delle abitazioni poste in affitto, con l’inserimento di fotografie ed informazioni di base. Un’opportunità indirizzata oltre a promuovere l’attività di coloro che operano in questo settore, anche per offrire agli utenti-ospiti garanzie di sicurezza e di conformità agli standard di buona accoglienza».

Gli interessati potranno inviare all’indirizzo mail: me.canu@comune.castiglionedellapescaia.gr.it le seguenti informazione che andranno a creare il loro profilo: denominazione appartamento o del titolare, indirizzo, numero di telefono, mail, eventuale sito internet, 3 fotografie ad alta risoluzione e una breve descrizione dell’appartamento (numero posti letto, servizi, disponibilità di parcheggio, distanza dal mare ecc…).

Ulteriori informazioni sono presenti nella sezione “Imposta di soggiorno” sul sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it

«Gli affitti di appartamenti hanno sempre rappresentato per il nostro paese un tipo di turismo molto interessante – conclude Susanna Lorenzini – che ultimamente grazie anche all’espandersi dell’uso delle grandi piattaforme on-line, ha dato un’importante spinta al segmento extralberghiero. All’interno di questo settore però convivono sia notevoli realtà imprenditoriali a livello di ospitalità residenziale, sia “abusivi” e figure poco professionali che grazie a regole fino ad oggi poco chiare, non solo fanno concorrenza a chi rispetta la legge, ma danneggiano l’intero settore dal punto di vista economico e di immagine. Proprio in virtù di questo la nostra amministrazione si è impegnata per creare una reale sinergia fra pubblico e privato, così da garantire a chi opera in questo settore in maniera leale e professionale una adeguata promozione di norme e regole chiare, oltre a garanzie di sicurezza ai sempre più numerosi turisti che scelgono questa tipologia di vacanze».