La terza Tiferno Lerchi prossimo ostacolo del Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Quattordicesima di campionato per il Follonica Gavorrano che ospiterà il Tiferno Lerchi sul rettangolo verde amico del Malservisi-Matteini. Turno non semplice per i maremmani, attualmente noni, che dovranno misurarsi con un rivale conosciuto ma in ottima forma, attualmente terzo con una partita ancora da recuperare e con il minor numero di sconfitte nel girone E.

Biancorossoblù obbligati a sfoderare maggiore combattività rispetto alle prestazioni precedenti; in particolare dovranno ritornare a creare più chance offensive senza escludere un ritorno alla vittoria. Arbitrerà Di Cicco di Lanciano coadiuvato da Pampaloni di La Spezia e Fuccaro di Genova. Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Malservisi-Matteini.

Il programma della 14esima giornata del girone E:

Aquila Montevarchi – Siena

Scandicci-Cannara

Foligno-Pianese

Follonica Gavorrano-Tiferno Lerchi

Lornano Badesse-Sangiovannese

San Donato Tavarnelle-Flaminia

Sporting Trestina-Ostia Mare

Trastevere-Sinalunghese