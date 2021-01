Danneggia gli addobbi natalizi del centro: rompe le renne e spacca le luci con un sasso

ARCIDOSSO – Un uomo di 33 anni è stato denunciato per danneggiamento aggravato di beni esposti alla pubblica fede. I fatti risalgono al periodo natalizio. L’uomo, un marocchino regolare in Italia aveva scavalcato le transenne e gettato a terra le decorazioni installate nel centro di Arcidosso, per poi dirigersi verso il parco, dove si era gettato contro delle renne natalizie in legno. In ultimo, lo straniero, prima di sparire, aveva raccolto alcune pietre lanciandole contro un lampione del centro storico, mandandolo in frantumi.

Il responsabile era stato notato da diversi cittadini, che, dopo aver allertato i Carabinieri della tenenza di Arcidosso, hanno fornito una sommaria descrizione. I militari hanno poi acquisito le immagini della videosorveglianza, dalla cui analisi, anche grazie alla descrizione data da alcuni testimoni, è stato individuato il 33enne, già noto per fatti analoghi commessi in passato.

Lo straniero, che forse aveva saputo che i Carabinieri lo stavano cercando, era sparito da diverso tempo. Ma alcuni giorni fa una pattuglia in servizio perlustrativo lo ha notato vicino all’ufficio postale: l’uomo è stato portato in Caserma, dove messo alle strette ha infine ammesso di aver compiuto quei danneggiamenti. Ad ulteriore prova della sua responsabilità, i Carabinieri hanno anche rinvenuto un giubbotto del tutto uguale a quello da lui indossato il giorno in cui ha compiuto il raid vandalico.