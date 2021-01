Urbanistica e ambiente: arriva Surbam. Ecco il nuovo servizio associato dell’Unione dei Comuni

COLLINE METALLIFERE – Si chiama SUrbAm, il nuovo Servizio Associato dell’Unione denominato “Urbanistica, Ambiente e Catasto Boschi” a cui sono attribuite, a partire da giovedì 21 dicembre, le funzioni di pianificazione urbanistica, VIA, VAS e valutazione di incidenza, vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico.

Aumentano così le funzioni che i comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada hanno deciso di associare in questo Ente.

Se quindi è diverso l’Ente di riferimento per queste materie, nulla cambia sulle modalità di presentazione delle istanze. Infatti le domande riguardanti le attività produttive continueranno ad essere trasmesse tramite la piattaforma regionale Star. Sarà il Suap dell’Unione ad occuparsi, tramite il portale, di gestire il procedimento chiedendo i pareri di competenza al neonato servizio.

Le altre istanze, relative ad interventi di ordine privato e non legate ad attività di impresa, avranno come riferimento non più l’indirizzo pec di ogni singolo comune aderente all’Unione ma la posta elettronica certificata dell’Unione Comuni Montana Colline Metallifere: unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it.

Restano di competenza comunale e non subiranno variazioni, seguendo le modalità di presentazione sopra indicate, i procedimenti relativi a edilizia privata (permessi di costruire, Scia, Cila, sanatorie edilizie), rilascio di certificati di destinazione urbanistica, richieste di accesso agli atti di edilizia privata e rilascio di certificati di idoneità alloggiative per extracomunitarie e così via.

Per eventuali chiarimenti rivolversi al responsabile del SUrbAm, Antonio Guerrini: tel.0566.906363/270. Personale assegnato al servizio: Alessandra Contino (tel 0566.906273) e Stefano Cicalini (0566.906240).