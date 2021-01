Turismo, il sindaco: «Saremo l’Isola dei festival»

ISOLA DEL GIGLIO – “Il Giglio nel 2021 vuole diventare l’Isola dei Festival”. Lo annunciano il sindaco Sergio Ortelli e l’assessore al turismo Walter Rossi di fronte alla decisione di quattordici tra associazioni e soggetti pubblici e sette festival di unire le forze per partecipare al bando “Borghi in Festival” del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

“Sono sette i festival che uniscono le loro forze – afferma l’assessore Rossi- due nuovi, ma creati su format preesitenti, il Photofestival Giglio Open Air e Segni d’estate al Giglio, due attivati e potenziati, Musica al Giglio e Giglio è Lirica, tre creati ad hoc, il Festival Musicale Gigliese, l’Isola degli Etruschi e Muvinar. Questo con il coinvolgimento di quattordici tra associazioni e soggetti pubblici, come l’istituto comprensivo”.

Per Rossi, però, la soddisfazione maggiore è vedere il fermento che la partecipazione al bando ha creato. “Tante sono state le idee messe in campo – afferma l’assessore- che coinvolge anche le varie cabine di regia, a partire da quella turistica, che come Comune abbiamo messo in campo per confrontare le idee e dare una spinta all’offerta dell’Isola. Veniamo da mesi difficili e c’è voglia di fare. Vedo giovani che sono pronti a dare il contributo, che suggeriscono e che partecipano. Questo è molto bello”.

L’Isola dunque punta sugli eventi e sulla cultura per uscire da un periodo difficile. “Il Giglio non ha perso il suo fascino – afferma il sindaco Sergio Ortelli- e la voglia di contribuire ad una crescita ed una ripartenza sono evidenti. Ci aspettiamo un 2021 che sia veramente di rinascita e questa voglia di quattordici soggetti che operano sul territorio di riunirsi e far diventare il Giglio l’Isola dei Festival ne è la riprova”.

I quattordici soggetti pubblici e privati che si sono uniti sono: Asd Le Rughe United Riciola Cup, Associazione Il Castello Odv, Circolo Nautico Isola del Giglio, Hey There! I’m using theatre, Associazione Culturale, periodico www.isoladelgiglio.net, Istituto comprensivo Statale Monte Argentario-Giglio, Lega Navale Italiana Delegazione Isola del Giglio, Bibliotechina Odv, Circolo Vogatori Isola del Giglio Asd, Associazione Culturale Muvinar, Comitato San Mamiliano, Condotta Slow Food Isola del Giglio-Giannutri, Birca residency, Associazione Albergatori Isola del Giglio.