Trasferta contro la terza Modena Cavezzo per l’Atlante, Izzo: «Da qui alla fine, fare più punti possibili»

GROSSETO – Continua il campionato tour de force dell’Atlante Grosseto, alle prese con l’insidiosa trasferta in casa del Modena Capezzo, una delle favorite al salto in serie A2 insieme alla Pro Patria San Felice e all’Olimpia Regium.

Gara non facile sulla carta contro la terza forza del girone, già vincente all’andata per 5-4, ma il clima in casa biancorossa è piuttosto disteso dopo il successo contro l’Aposa. “Siamo stati bravi – ha detto il tecnico Alessandro Izzo – offrendo una buona prova, meritando sicuramente la vittoria. Ci servivano solo i tre punti e sono arrivati. Sabato avrò tutti a disposizione tranne lo squalificato Falaschi e potrò contare anche sull’ultimo arrivato in casa Atlante, il pivot Angelo Cardarelli che ci potrà dare una mano. Tutti gli elementi della rosa godono della massima stima e mi aspetto molto da tutti. Affronteremo un grande Modena, squadra zeppa di buonissimi giocatori che daranno tutto per batterci e se così non fosse, cosa che io mi auguro, comprometterebbero il loro campionato. Da qui alla fine dobbiamo fare più punti possibile e lotteremo contro tutti, sempre rispettandoli ma non avendo paura di nessuno. Ho solo il rammarico di essere cascati contro ostacoli non insormontabili, ma ciò che non uccide fortifica e la speranza dei play-off sarà l‘ultima a morire”.

In casa Atlante Grosseto c’è un nuovo arrivo, si tratta del pivot Angelo Cardarelli, arrivato dal Rieti Calcio a 5.

Questi i convocati dal tecnico Alessandro Izzo per la prossima trasferta in terra emiliana che dovranno trovarsi al Palabombonera alle 7,30: Ledda, Tamberi, Tezza, Putzu, Senesi, Spinelli, Mateo, Varela, Cipollini, Gianneschi, Baluardi, Pasquini e Cardarelli.

Queste le designazioni arbitrali: Copat di Pordenone e Guadagnini di Castelfranco Veneto, cronometrista Di Bella di Piacenza. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15,30 sul parquet modenese.