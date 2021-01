Solidarietà al sindaco: i messaggi di vicinanza dopo l’atto intimidatorio

GROSSETO – Solidarietà al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna per l’atto intimidatorio subito questa notte, quando di fronte alla finestra della sua casa di campagna nel Comune di Orbetello sono stati ritrovati corde, nastro isolante, fascette un un pugnale, tutti strumenti e oggetti che fanno pensare ad una minaccia di rapimento.

Tra i messaggi di vicinanza al primo cittadino di Grosseto, quello del vescovo Rodolfo Cetoloni. “A nome mio personale, della Curia e della Diocesi esprimo al sindaco di Grosseto vicinanza e solidarietà per l’episodio che suo malgrado lo ha visto coinvolto – scrive in una nota -. Anche se si trattasse di una ‘semplice’ bravata, mi permetto di dire che in questo momento non abbiamo bisogno neppure di bravate”.

“Mi auguro sinceramente – conclude il vescovo – che nessuno voglia intorbidire un clima già pesante, nel quale – al di là della legittima e sana dialettica – le Istituzioni e chi le rappresenta hanno bisogno dell’incoraggiamento e della critica costruttiva. In questi giorni, purtroppo, questo non è l’unico episodio contro un rappresentante delle Istituzioni nella nostra Toscana. Aiutiamoci insieme a preservare ciò che ci unisce tutti, a partire dal senso di civiltà che questa nostra terra ha sempre espresso anche nelle contese più aspre”, conclude il vescovo.

“E’ sicuramente un vile e atto intimidatorio quello fatto trovare l’altra notte sotto casa del nostro sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – commentano il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi e il commissario provinciale Bruno Ceccherini a nome di tutto il partito -. Non saranno certo questi atti a fermare l’energia e l’azione di governo della città che sta portando avanti Vivarelli Colonna”.

“Il significato che diamo a questi ignobili gesti – vanno avanti i due esponenti di FdI -, non fanno che rafforzare ancor più l’idea in noi, che sindaco e tutta la giunta di centrodestra stanno ben lavorando nell’interesse di tutti i cittadini, grossetani e maremmani. Come al solito si è voluto colpire chi, come Vivarelli Colonna, ogni santo giorno si impegna e lavora per il bene di tutta la comunità. Un abbraccio e tutta la solidarietà degli uomini e delle donne di Fratelli d’Italia, va al sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, vittima di questo gravissimo e vergognoso gesto”, concludono Fabrizio Rossi e Bruno Ceccherini.

“Solidarietà e vicinanza al sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – lo afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli -: la scorsa notte sotto la finestra di casa sua sono state ritrovate una corda, fascette ed un coltello. Un gesto grave su cui tutti dobbiamo riflettere, che per di più arriva all’indomani di quello di cui è stato vittima il sindaco di Pistoia di Fratelli d’Italia, Alessandro Tomasi, al quale è stata recapitata una busta con dentro una lama ed alcuni frasi intimidatorie”.

“Il momento è delicato – conclude Donzelli -: le istituzioni devono reagire compatte e tenere alta la guardia, ci auguriamo che tutte le forze politiche condannino l’episodio. Chiediamo che i responsabili siano individuati e puniti: a questi nemici della democrazia non dobbiamo e non possiamo dare il minimo spazio”.