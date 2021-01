Rifiuti, In movimento per Follonica: «Sì al waste manager, aiuterà a contrastare l’aumento della Tari»

FOLLONICA – “Se non costa ai cittadini, non ci sono motivi per opporsi ad un consulente che possa aiutare il nostro comune a contrastare i continui aumenti della Tari. La proposta del consigliere Charlie Lynn è sensata”, dicono da In movimento per Follonica in merito alla mozione presentata dal consigliere Lynn che propone di servire il Comune della figura del “waste manager” per valutare l’efficienza del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti a Follonica.

“D’altronde i Comuni hanno sempre meno la forza di opporsi a scelte fatte in altre sedi – proseguono da In movimento per Follonica -: alle cosiddette autorità d’ambito territoriale si è recentemente aggiunta un nuova autorità nazionale, Arera, che, nel tentativo di rendere omogenea la tassa in tutto il territorio nazionale, ha ricalibrato il metodo di calcolo della tassa a danno del nostro territorio.

La debolezza dei comuni deriva da vari fattori: il disegno che portò alla nascita del Coseca prima e di Sei Toscana dopo doveva rispondere all’esigenza di generare quelle economie di scala che avrebbero dovuto diminuire i costi. Nei fatti, invece, si è scelto di delegare le decisioni a organismi sempre più lontani dai territori.

Al riguardo, la scelta di eliminare le Province ha strappato ciò che restava del rapporto di vicinanza tra cittadino ed ente decisore nel campo dei rifiuti. Parallelamente, i comuni hanno visto sempre più indebolire gli organici per motivi anche di tipo politico: a Follonica oggi il Settore ambiente è coperto da un dirigente bravo e volenteroso ma oberato da molte materie tra cui Urbanistica, Lavori pubblici, Commercio, Patrimonio e Demanio.

Difficile pensare che possano esserci i tempi per approfondire una materia tecnicamente e legalmente difficilissima. Pertanto, crediamo e speriamo che tutto il Consiglio comunale possa valutare con serenità la proposta di avvalersi di un tecnico specializzato nel campo dei rifiuti.

La bolletta è talmente cara che non merita di essere affrontata solo su basi ideologiche”, concludono da In movimento per Follonica.