Professionista dell’ospitalità: si è concluso il corso di Cescot Confesercenti

GROSSETO – Il 26 gennaio si è concluso con l’esame finale il corso di qualifica “Diventare professionista dell’ospitalità: maitre barman e sommelier” realizzato da Cescot formazione, agenzia formativa di Confesercenti Grosseto, con il finanziamento della Regione Toscana.

Il corso ha avuto una durata di 900 ore, suddivise in 600 ore di lezioni tenute da docenti esperti del settore in parte teoriche ed in parte pratiche come miscelazione e composizione di cocktails e long-drinks, caffetteria,il vino, preparazioni di piatti, servizio al tavolo, mise en place, la gestione del magazzino, inglese tecnico, la manutenzione delle attrezzature, e 300 ore di stage effettuate presso bar e ristoranti della nostra provincia.

L’esame si è svolto alla presenza della presidente Margherita Capuano e degli esperti di settore nominati dalla Regione Toscana Alessandro Ricci, Barbara Duchi e Umberto Amato.

«Un ringraziamento particolare va a tutti i docenti ed a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione del progetto» conclude il Cescot Confesercenti.