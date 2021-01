Morte Bianciardi, la giunta: «Portiamo il Comune al voto con la massima serenità possibile»

CAPALBIO – A pochi giorni dall’improvvisa scomparsa del primo cittadino, Giuseppe Ranieri, vicesindaco di Capalbio, fa il punto sulla situazione attuale e sulle attività delle prossime settimane.

“Con la tragica morte del nostro sindaco – dichiara Ranieri -, il Comune sarà chiamato a votare il primo cittadino alle prossime elezioni utili. Io ho accettato questo incarico per spirito di servizio, per il grande rispetto che ho verso la mia comunità e perché non accettare questo incarico avrebbe significato commissariare il Comune, con un successivo rallentamento dell’attività amministrativa. Sono consapevole che stiamo vivendo un momento molto delicato ed è per questo che sarà nostra cura traghettare l’amministrazione fino alle prossime elezioni, facendolo in maniera ordinata, equilibrata ma determinata. In modo da mettere in condizione chi ci succederà di poter lavorare bene e sin da subito”.

Affidare quindi una struttura funzionante, sana e operativa alla prossima amministrazione eletta è l’obiettivo principale per l’attuale giunta. Con la guida del Comune affidata al vicesindaco una serie di percorsi avviati saranno portati avanti: ad esempio il piano delle assunzioni, per fare in modo che la prossima amministrazione possa continuare nel percorso di implementazione della pianta organica e nella formazione del nuovo piano strutturale e piano operativo, il cui iter è stato avviato lo scorso agosto, in modo che il futuro consiglio comunale possa compiere scelte per lo sviluppo del territorio.

Per questo, aggiunge Ranieri: “… l’attività che intendiamo portare avanti sarà la più coerente con gli impegni presi dal nostro sindaco. E insieme alla giunta e al consiglio comunale tutto, forze di maggioranza e opposizione, porteremo avanti le azioni necessarie per la nostra Capalbio in modo che si arrivi alle elezioni con la maggiore serenità possibile. È il momento di essere uniti per il bene della nostra comunità, soprattutto viste le difficoltà che il nostro Paese sta affrontando per fronteggiare la pandemia”.