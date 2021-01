FOLLONICA – “Smarrito pitone reale. Zona Cassarello. Pericoloso solo se spaventato”. Si è svegliata così la città del Golfo questa mattina nel leggere un manifesto a dir poco inquietante fissato vicino alle scuole al cassonetto della raccolta del vetro.

L’autore dell’annuncio, che promette una ricompensa in caso di ritrovamento, inserisce anche una foto che ritrae l’animale, giusto per non confonderlo con eventuali altri pitoni reali che si potrebbero trovare in zona. Con l’annuncio ha certamente attirato l’attenzione dei residenti del quartiere, sui social l’immagine è già diventata virale.

di 3 Galleria fotografica Pitone smarrito 2021





Il premuroso proprietario dell’insolito “animale domestico” lascia anche il suo numero di cellulare in caso di avvistamento (e a cui manca, guarda caso, l’ultima cifra), ma al nostro tentativo di raggiungerlo risulta inesistente.

Cosa che avvalorerebbe l’idea che si tratti di uno scherzo, anche perché la foto utilizzata viene da internet (a corredo di un articolo di Foggia) e non è dunque stata scattata dal padrone del pitone che sarebbe fuggito.

Ricordiamo ai nostri lettori che il pitone reale adulto, al contrario dei comuni animali domestici che spesso vengono smarriti o si perdono, può raggiungere una lunghezza di circa un metro e mezzo ed è quindi facilmente riconoscibile (foto fb Franca Ciani).