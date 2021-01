Mascherine, medicinali e giocattoli: sequestrati 3mila articoli non sicuri. Tre negozi nei guai

GROSSETO – 3mila articoli non sicuri. È quanto sequestrato dalla Guardi di finanza di Grosseto in tre differenti negozi e magazzini tra il capoluogo e altri comuni della provincia.

Le fiamme gialle hanno sequestrato il materiale (mascherine, dispositivi medicali e giocattoli, tutti irregolari e privi dei requisiti di sicurezza), nell’ambito dei controlli anticovid e per la sicurezza dei prodotti. Il materiale sequestrato era tra l’altro privo della marcatura CE.

Nel dettaglio, le Fiamme Gialle della Compagnia di Grosseto, con tre diversi interventi in altrettanti esercizi ubicati a Grosseto e provincia, hanno innanzitutto stroncato sul nascere la pericolosa immissione in commercio di diverse confezioni, ancora impacchettate, di mascherine facciali anticovid (vendute oltretutto per “FFP2/KN95″) e termometri/termoscanner, tutti prodotti privi dei requisiti di sicurezza e non conformi alla normativa riguardante la marcatura CE.

Inoltre, sono stati rinvenuti ben 400 giocattoli destinati ai bambini, anch’essi privi dei requisiti di sicurezza e, quindi, molto pericolosi per la salute dei più piccoli.

Il valore complessivo sul mercato di quanto sequestrato ammonta a circa 10.000 euro. I titolari delle attività sono stati multati e, in un caso, subire conseguenze dal punto di vista penale.