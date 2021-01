Il podcast del 29 gennaio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 29 gennaio 2021" su Spreaker.

Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, venerdì 29 gennaio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 594 su 17.000 test di cui 10.028 tamponi molecolari e 6.972 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,49%.

In provincia di Grosseto ieri i nuovi casi registrati erano 24. Una tendenza che nell'ultima settimana è risultata in crescita rispetto a quella precedente e con il picco di casi due giorni fa quando i nuovi casi furono 32.

Sul fronte della vaccinazione intanto la Asl Toscana Sud est ha nominato un responsabile unico e una cabina di regia per la somministrazione di massa del vaccino. La responsabile sarà Anna Beltrano, direttore della Valdichiana aretina. Della cabina di regia fanno parte i responsabili di tutti i settori aziendali che hanno a che fare con le vaccinazioni. Per quanto riguarda i numeri della campagna in provincia di Grosseto le prime dosi somministrate sono 3494, mentre i richiami sono ad oggi 1729.

Toscana zona gialla. La conferma sulla permanenza della nostra regione in zona gialla dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio di oggi. Questo almeno è quello che si attende dopo aver visto i dati degli ultimi giorni sull'evoluzione del contagio da coronavirus.

Smarrito un pitone a Follonica. L'annuncio è comparso questa mattina su un volantino nella zona di Cassarello e non lontano dalla scuola del quartiere. La notizia ha allertato le mamme dei bambini che frequentano quella zona. La vicenda potrebbe però essere anche uno scherzo. Su IlGiunco.net trovate le foto dello strano volantino.