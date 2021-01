Grosseto Volley School contro il Tivoli per consolidare la leadership del girone

GROSSETO – Trasferta sul difficile campo dell’Andrea Doria Tivoli per l’ Errepi Grosseto Volley School per confermarsi leader del girone e fornire ancora più certezze sulle grandi possibilità di questo gruppo. Dopo la vittoria della scorsa settimana non sarà sicuramente un impegno facile, sia dal punto di vista logistico ma soprattutto da quello tecnico ed agonistico perché le ragazze di Tivoli vorranno in tutti i modi riscattare la sconfitta per 3-1 rimediata nella prima giornata a Civitavecchia ed in casa storicamente concedono poco alle avversarie.

“Le ragazze stanno tutte bene – ha detto mister Ferraro – abbiamo lavorato a pieno regime per tutta la settimana focalizzandoci in particolar modo sui nostri errori che spesso sono più determinanti, ai fini del risultato, della bravura delle avversarie. Abbiamo attentamente visionato il video della partita del Tivoli contro il Civitavecchia, cercando di concentrarci sui loro punti deboli e sulla nostra concentrazione che dovrà essere massima dal primo all’ultimo punto”. Insomma una partita tutta da gustare, disponibile in diretta su FB sulla pagina del Grosseto Volley School, ben intenzionato a rientrare a casa con i tre punti in tasca rinforzando così la leadership del girone.