Grosseto, ecco Chiorra e Stijepovic dalla Fiorentina e dalla Sampdoria

GROSSETO – Altra impennata del mercato biancorosso. Dalla Fiorentina arriva il portiere Niccolò Chiorra (nella foto a destra), classe 2001, che vanta 16 presenze con la Primavera viola e ben 11 con la maglia della nazionale italiana under 17. Il giocatore arriva a Grosseto a titolo definitivo, con il diritto di recompra da parte della Fiorentina.

Insieme a lui arriva anche il montenegrino Ognjen Stijepovic, attaccante classe 1999, questa volta in prestito dalla Sampdoria fino a fine stagione. Il giocatore, che ha vestito la prima parte di stagione la maglia dell’Alessandria, è alto 1,85 e vanta anche una presenza in serie A con la maglia della Sampdoria. Lo scorso anno, invece, ha collezionato 17 presenze sempre in Lega pro con la maglia della Pistoiese segnando 5 gol e 2 assist.

In uscita, invece, rescissione contrattuale per il giovane Emeric Guedegbe, arrivato a inizio stagione dalla Fiorentina.

Foto Noemy Lettieri – Us Grosseto 1912