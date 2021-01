Filctem, due donne elette nella segreteria: «Categoria molto “maschile”. Finalmente un cambio di passo»

GROSSETO – La Filctem Cgil, categoria molto “maschile” dopo la chiusura di Mabro per la prevalenza del manifatturiero, cambia passo ed elegge due donne nella segreteria provinciale.

I trenta membri dell’Assemblea generale del sindacato che rappresenta i lavoratori chimici, tessili, dell’energia e della manifattura, ha infatti eletto all’unanimità, e a scrutinio segreto, Elena Olivi, dipendente Eurovinil impiegata nel settore commerciale, e Paola Capitani, dipendente di Oprah Srl (ex Fais jeans).

Le due nuove componenti integrano l’esecutivo provinciale di Filctem, composta da Gianni Magini (dipendente Enel), Marco Vanetti (Sumiryco di Scarlino) e dal segretario Fabrizio Dazzi (Terna).

«Saluto con grande piacere l’arrivo in segreteria delle due nuove compagne – dice il segretario Dazzi – che sono sicuro, conoscendole, daranno un contributo importante in un momento difficile. La Filctem ha in provincia di Grosseto 500 iscritti, e quest’anno ci siamo dati l’obiettivo di ampliare la presenza del nostro sindacato nei quattro comparti produttivi di riferimento. Dando in modo particolare rappresentanza sindacale a lavoratori delle tante piccole aziende che operano nel manifatturiero e tessile, industriale e artigianale. Un tessuto produttivo determinante nella nostra realtà, che ha risentito in modo particolarmente pesante del crollo dei consumi seguito alla pandemia di Covid-19».