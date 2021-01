Coronavirus: test sierologici gratuiti per i residenti al via. Ecco il calendario

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Prosegue a Castiglione della Pescaia il percorso dei test sierologici gratuiti e volontari offerti dall’amministrazione comunale, programmati lo scorso mese di novembre con la Regione Toscana che ha fornito gli ausili per la realizzazione.

Dopo il “Progetto over 65”, l’iniziativa messa in campo lo scorso mese di dicembre dal Comune costiero assieme al parlamentino toscano, riservata a 2500 castiglionesi e l’altro appuntamento di metà gennaio destinato ai 120 alunni della scuola secondaria di primo grado di viale Kennedy, da lunedì 1 a domenica 7 febbraio, tutti i cittadini residenti nel cittadina balneare potranno eseguire il test sierologico recandosi nei giorni riservati in base al cognome all’interno della sala consiliare in via Cesare Battisti.

«Basterà presentarsi – fanno sapere Giancarlo Farnetani e Sandra Mucciarini, rispettivamente sindaco e consigliera delegata alle politiche sociali – provvisti di tessera sanitaria e nel caso di minorenni con età dai 14 ai 18 anni, dovranno essere accompagnati dai genitori».

«Un’iniziativa importante – spiegano Farnetani e Mucciarini – messa in atto dalla Giunta castiglionese, con un progetto partito nel mese di novembre del 2020. Nelle due precedenti occasioni il monitoraggio ha riscontrato un’importante partecipazione sia degli anziani sia dei ragazzi e siamo convinti che questa nuova azione, eseguita in piena sicurezza, gratuita e in forma volontaria avrà la stessa attenzione da parte della popolazione, offrendo così ancora una volta un importante quadro sulla situazione sull’andamento nel paese della pandemia. Al cittadino basterà presentarsi nei giorni stabiliti, già pubblicizzati sulle varie pagine social e anche sull’App comunale e in pochi minuti sarà sottoposto al test, conoscendo immediatamente l’esito. Uno screening di massa che l’amministrazione comunale ha potuto realizzare grazie alla collaborazione delle associazioni locali del volontariato: Croce Rossa Italiana, Confraternita della Misericordia di Buriano, Nasdaq, Lions club Castiglione Salebum, Insieme in Rosa e Vab».

Il calendario per eseguire il test è stato suddiviso in base alle iniziali del cognome su sette giorni andando ad evitare così possibili lunghe attese. L’accesso alla sala consiliare prevederà un doppio appuntamento quotidiano, al mattino con orario 9:30 – 13:00 e nel pomeriggio dalle 14:00 alle 17:30. Lunedì si potranno sottoporre al test i castiglionesi che hanno il cognome che inizia con “A e B”, il giorno seguente quelli con iniziali C-D-E, mercoledì F-G-H-I, giovedì L-M-N, venerdì O-P-Q, sabato R-S-T e domenica, solo al mattino, U-V-Z.

«Con questa enorme azione di prevenzione sulla popolazione – aggiungono il sindaco e la consigliera delegata – saranno individuati i positivi al Covid-19 che saranno indirizzati verso la Asl per il test diagnostico molecolare (tampone rinofaringeo) e prese immediatamente tutte misure di prevenzione e di trattamento necessarie per la salute dell’individuo e della collettività».

«Ci stiamo avvicinando a un anno dall’inizio di questa pandemia – concludono Farnetani e Mucciarini – e in previsione di una terza ondata l’amministrazione comunale confida nell’alto senso di responsabilità della popolazione. I numeri dei contagi sono alti in tutto il mondo e presenti anche sul nostro territorio. A noi castiglionesi spetta il compito di continuare ad essere responsabili dei propri comportamenti».