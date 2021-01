Coronavirus, al Giglio sette guariti. I positivi sull’isola sono sei

ISOLA DEL GIGLIO – Giornata di guarigioni quella odierna. Si registrano infatti sette soggetti su tredici contagiati totali che hanno raggiunto la piena guarigione e pertanto l’ufficio di Igiene ha sancito il fine isolamento per ciascuno di loro.

Per spiegare con maggior chiarezza i termini dell’isolamento, ricordiamo che la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aveva dato indicazioni riguardo la durata e il termine della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica. Le persone che continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia, fatta eccezione per ageusia e anosmia, che possono prolungarsi per un tempo maggiore dopo la guarigione, da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Quanto sopra può essere modulato solo e solamente dalle Autorità sanitarie (Dipartimento di Igiene Pubblica) tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate.

“Si sta quindi diradando il focolaio dei contagi risalenti a circa un mese fa – commenta prudentemente il sindaco Sergio Ortelli – con la speranza di raggiungere quanto prima lo stato “covid-free” ovvero la stessa condizione di assenza di contagi che avevamo vissuto nel mese di dicembre. Ma per raggiungere questo risultato occorre senso di responsabilità, osservanza delle prescrizioni, soprattutto nell’uso della mascherina, e grande attenzione a non sottovalutare un nemico che si aggira sempre intorno a noi, pronto a colpire”.

Oggi, giornata di tamponi, cinque per la precisione, ma si tratta di analisi di controllo sui casi già positivi salvo un soggetto che in questi giorni ha mostrato sintomi leggeri. Nel prossimo comunicato verranno dati gli aggiornamenti anche su questi ultimi test.