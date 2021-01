Corde, coltello, fascette: davanti alla finestra il necessario per un rapimento. Atto intimidatorio al sindaco

ORBETELLO – Corde, nastro isolante, fascette un un pugnale. Tutti strumenti e oggetti che fanno pensare ad una minaccia di rapimento. Sono stati ritrovati stanotte di fronte alla finestra della casa di campagna, nel comune di Orbetello, del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Ad accorgersi del materiale sono stati i vigilantes in ricognizione sul posto.

Sono stati loro a cercare di avvisare Vivarelli Colonna e poi a chiamare i carabinieri che indagano sulla vicenda.

Da una prima ricostruzione e visto come erano sistemati i vari oggetti, in modo accurato e non casuale, si tratterebbe di un avvertimento nei confronti del sindaco.

Vivarelli Colonna intanto ha fatto sapere che sporgerà denuncia.