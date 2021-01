Coppa Italia e campionato cadetto, ufficializzate date e modalità dei playoff

GROSSETO – La Fisr ha comunicato le date e le modalità di svolgimento dei playoff della Coppa Italia e del campionato di serie B. La Coppa Italia ha praticamente esaurito la prima fase e ha emesso sette degli otto verdetti. Martedì sera alle 19,30 verrà disputato l’ultimo recupero, tra Roller Salerno e Hp Matera. La vincente (a Salerno basterà non perdere di dodici reti) si confronterà domenica 7 febbraio in via Mercurio e sabato 13 febbraio con il Circolo Pattinatori Alice Grosseto (foto Casaburi). La vincente affronterà il 24 e il 27 febbraio la formazione che s’aggiudica il doppio confronto tra Hockey Vercelli e Amatori Lodi.

Questo il quadro completo dei quarti di finale: Hockey Vercelli-Amatori Lodi (10-17 febbraio), Amatori Pesaro-Prato (31 gennaio-17 febbraio), Montecchio Precalcino-Breganze (10-17 febbraio), Alice Grosseto-Salerno/Matera (7-13 febbraio).

Definita anche la formula per l’accesso ai playoff promozione. Le vincenti dei gironi A (Amatori Vercelli, Novara, Agrate Brianza, Seregno, Monza, Roller Lodi, Amatori Lodi, Amatori Vercelli), C (Recoaro, Valdagno, Trissino, Trissino 05, HRB Old, Breganze, Montecchio Precalcino), E (Cgc Viareggio, Spv Viareggio, Camaiore e Prato), F (RRD, Alice, Follonica, Castiglione) e G (Molfetta, HP Matera, Giovinazzo e Salerno) saranno ammesse direttamente alla Final Eight. A questi vanno aggiunte la seconda del girone A, la vincente dello scontro tra le prime dei gironi B (Pesaro, Mirandola, Correggio, Scandiano, Cremona, Amatori Modena) e D (Thiene, Sandrigo, Breganze, HRB 1, Bassano 54 e Valdagno) e la vincente dello scontro tra le seconde dei gironi E ed F.

In pratica il Circolo Pattinatori, in caso di conquista del primo e secondo posto nella regular season, potrebbe presentarsi alle finali per la serie A2 con due formazioni. La seconda classificata andrà a misurarsi con una tra Prato, SPV Viareggio e Camaiore, che attualmente lottano per le prime due piazze.