Contributi a fondo perduto per le imprese: ecco i bandi

GROSSETO – Nuove opportunità per le imprese. La Confcommercio di Grosseto rende noto che sono stati riaperti due interessanti bandi per l’accesso a contributi a fondo perduto.

Il primo riguarda lo sviluppo dei servizi digitali in ambito turistico che prevede l’erogazione di un voucher a fondo perduto pari al 70% delle spese sostenute e ammissibili fino ad un massimo di 5.000 euro di contributo.

Possono beneficiare tutte le imprese del settore turistico quali, ad esempio, le strutture ricettive, le attività di ristorazione ma anche i bar, gelaterie e pasticcerie, agenzie di viaggio, guide turistiche.

Sono costi ammissibili le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2021, o ancora da sostenere, per interventi in tema di digitalizzazione, quali l’adozione di software finalizzati a garantire una migliore presenza in internet delle imprese turistiche, al posizionamento strategico online delle aziende, o strumenti per migliorare l’accoglienza e la comunicazione delle imprese turistiche.

L’altro bando riguarda l’internazionalizzazione delle imprese, ed è aperto a tutte le tipologie di attività che hanno investito o intendano investire sullo sviluppo di canali e strumenti di promozione all’estero, anche basati su tecnologie digitali o su altri tipi di percorsi di rafforzamento della propria presenza all’estero.

I soci Confcommercio Grosseto interessati possono contattare l’Ufficio di Finanza Agevolata per maggiori informazioni e per presentare la domanda, scrivendo all’indirizzo e-mail assistenza@confcommerciogrosseto.it.