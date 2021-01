Concorsi, il Comune assume 25 persone a tempo indeterminato: al via le prove

GROSSETO – Al via le selezioni che porteranno il Comune ad assumere 15 agenti di polizia municipale a tempo pieno ed indeterminato e 10 istruttori direttivi tecnici, sempre a tempo pieno ed indeterminato.

I candidati che hanno inoltrato la propria candidatura per la copertura di:

6 posti come “Istruttore direttivo tecnico” cat. D, posizione di accesso D1

1 posto come “Istruttore direttivo tecnico” cat. D posizione di accesso D1 esperto in Gis (geographic information system)

1 posto come “Istruttore direttivo tecnico” cat. D posizione di accesso D1 esperto in gestione del verde pubblico

2 posti come “”Istruttore direttivo tecnico” cat. D, esperto in protezione civile ed ambientale

svolgeranno la prova scritta al cinema The Space in via Canada, 80 a Grosseto, nelle seguenti date e con le seguenti modalità:

per il concorso di 6 posti come “Istruttore direttivo tecnico” la prova scritta si svolgerà il 2 marzo 2021 a partire dalle 8.30. Sede d’esame saranno le aule 4-5-6-7.

per il concorso come esperto G.i.s la prova si svolgerà il 2 marzo dalle ore 14 nelle aule 4-5-6-7.

per il concorso come esperto in gestione verde pubblico, la prova si svolgerà il 4 marzo, a partire dalle 8.30 nelle aule 6-7.

per il concorso come esperti in protezione civile e ambientale, la prova si svolgerà a partire dalle 14 del 4 marzo nelle aule 6-7.

I candidati al concorso come agenti di polizia municipale, invece, dovranno svolgere la prova preselettiva che si terrà lunedì 15 febbraio e martedì 16 febbraio sempre al The Space.

Le prove concorsuali si svolgeranno in tre turni – con orario di convocazione alle ore 8, ore 11 e ore 14.30 – secondo un calendario che sarà presto disponibile sul sito del Comune e prevedrà uno scaglionamento in base alla lettera iniziale del cognome.

Coloro che supereranno la prova preselettiva saranno chiamati a svolgere la prova scritta che si svolgerà mercoledì 3 marzo alle ore 8 sempre alla multisala.

Tutte le ulteriori info sulle procedure concorsuali sono disponibili sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” – “bandi di concorso” – “concorsi” al link https://new.comune.grosseto.it/web/concorsi/ e hanno valore di notifica a tutti gli effetti, senza che i candidati ricevano ulteriori comunicazioni scritte.