Blue Factor contro la diretta rivale Gamma Sarzana, Under 13 pronti per il Viareggio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Torna a giocare la Blue Factor in serie A2: sabato sera al Casa Mora con inizio alle 19 e in diretta streaming su hockeypista.fisrtv.it, il Castiglione ospita il Gruppo Gamma Sarzana con i ragazzi terribili di Raffaele Biancucci che hanno tanta voglia di riscattare la sconfitta subita all’andata. I biancocelesti maremmani nella scorsa settimana hanno osservato il turno di riposo, cercando di ricaricare le batterie per la seconda parte della stagione. “Abbiamo avuto modo di tirare il fiato – ha commentato coach Biancucci – ma i ragazzi hanno tanta voglia di tornare subito in pista. Il Sarzana è una squadra che ha i nostri stessi valori, come abbiamo ben visto all’andata e servirà una prova convincente e di carattere. Dobbiamo avere la massima concentrazione per tutti i 50 minuti”. Nel Sarzana, reduce dalla sconfitta casalinga di giovedì sera nel recupero contro il Forte dei Marmi per 4-3, il tecnico Giovanni Berretta può comunque contare su giocatori interessanti come Matteo Cardella, 17 anni, 20 gol in A2 e giustiziere dei biancocelesti all’andata nel 12-10 con 6 reti. Nella Blue Factor squadra al completo, con il capitano Gigi Brunelli che ha praticamente smaltito il problema al naso.

I convocati: 1 Irace Gabriele, 3 Montauti Andrea, 4 Maldini Mattia, 7 Biancucci Lorenzo, 9 Guarguaglini Diego, 22 Montauti Filippo, 29 Cabiddu Alberto, 32 Brunelli Luigi (cap.), 71 Perfetti Emanuele, 10 Donnini Alessandro.

Il programma della 13a giornata: Blue Factor-Gruppo Gamma Sarzana, Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio, Cgc Viareggio-Hp Matera, Afp Giovinazzo-Estra Prato 54, riposano: Roller Matera e Sgs Forte dei Marmi.

La classifica: Cgc Viareggio 27 punti, Sgs Forte dei Marmi* 22, Roller Matera 19, Hp Matera* 17, Gruppo Gamma Sarzana* 13, Blue Factor Castiglione* 12, Estra Prato 11, Rotellistica Camaiore** 6, Afp Giovinazzo** e Spv Viareggio 3.

Domenica per il campionato di serie B, la Blue Factor di Raffaele Biancucci è di scena alle 18 sulla pista del palasport di via Mercurio contro l’Rrd Grosseto di Alessandro Brizzi. Squadra al completo per i biancocelesti che continuano nella loro esperienza di crescita.

Serie B, il programma della 3a giornata. Rrd Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione, Galileo Follonica-Alice Cp Grosseto. La classifica: Alice Cp Grosseto e Rrd Cp Grosseto 4, Galileo Follonica 3, Blue Factor Castiglione 0.

Nelle giovanili, stop per l’Under 17 che tornerà a giocare il 7 febbraio. Domenica in pista il Riparbelli Under 13 (nella foto) per la nona e ultima giornata d’andata del campionato tosco-ligure ospita al Casa Mora l’Spv Viareggio, terzo in classifica. I giovani di coach Luigi Brunelli sono reduci dalla sconfitta contro i Pumas che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, e anche contro i pari età versiliesi di Alessandro Martini ci sarà da sudare.

Under 13, il programma del 9° turno: Riparbelli Castiglione-Spv Viareggio, Gruppo Gamma Sarzana-Siena, Pumas Viareggio-Cp Grosseto, Follonica-Mt Forte dei Marmi.

La classifica: Sarzana 21 punti, Mt Forte dei Marmi 15, Spv Viareggio* 12, Riparbelli Castiglione e Follonica* 9, Grosseto * 3, Cgc Viareggio*** e Siena* 0.