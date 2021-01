500mila euro per via Risorgimento: «E’ il biglietto da visita della città». Al via i lavori

MASSA MARITTIMA – Inizieranno lunedì 1 febbraio i lavori per il rifacimento di via Risorgimento a Massa Marittima. Una strada che rappresenta uno snodo fondamentale per la città perché è l’ingresso alla parte alta dove ci sono gli impianti sportivi, le scuole, l’area commerciale, il Parco di Poggio e soprattutto l’Ospedale Sant’Andrea.

Un intervento con l’obiettivo da parte del Comune, di rendere più sicura e transitabile questa strada e che prevede un investimento complessivo di circa 500 mila euro.

Il primo cantiere ad aprire sarà quello dell’Acquedotto del Fiora che provvederà alla bonifica della condotta idrica e fognaria. Questo lavoro sarà realizzato nel tratto compreso tra l’area sterrata a ridosso della galleria (via Nenni) e la strada di accesso all’elisoccorso. La viabilità sarà garantita da impianto semaforico e dai personale addetto.

Una volta ultimata questa prima fase dei lavori seguiranno gli interventi del Comune che sono ricompresi in una programmazione più ampia e sentita da parte dall’Amministrazione per la riqualificazione dell’area. Sarà quindi rifatto tutto il manto stradale, con un bitume particolare in grado di garantire più stabilità dei mezzi e una maggiore tenuta, realizzati nuovi marciapiedi e i sottoservizi. In particolare saranno rifatti i marciapiedi tra l’accesso all’elisoccorso dell’ospedale e il pronto soccorso, il tratto che collega Via Risorgimento con l’ospedale, quello prima dell’ingresso della galleria e davanti al comando dei Carabinieri.

“Andiamo ad intervenire su un’arteria fondamentale per la nostra città– spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Maurizio Giovannetti – e in questo modo miglioriamo l’ingresso e la sicurezza di chi viaggia. L’intervento in Via Risorgimento rappresenta per noi una tappa importante per quanto riguarda gli interventi del Comune sulla viabilità, che continuerà con ulteriori asfaltature già in programma sia sul capoluogo che nelle frazioni”, conclude Giovannetti.