Via Derna, al via i lavori sulla strada e sui marciapiedi: intervento da 29mila euro

GROSSETO – Sono cominciati i lavori per la messa in sicurezza del piano viabile di via Derna e dei marciapiedi laterali. L’intervento consisterà nella bitumatura di circa 900 mq dell’area, fresatura di molti punti dei marciapiedi, realizzazione di alcuni sottofondi e rialzamento delle caditoie.

L’intervento è stato affidato alla ditta Costrade Srl di Grosseto e avrà un costo di 29 mila euro.

“Mantenere le strade e i marciapiedi puliti e in buone condizioni – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Riccardo Megale, assessore con delega ai Lavori pubblici – è un obbligo al quale vogliamo adempiere senza sosta. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza, una circolazione agevole e il decoro urbano. Siamo convinti che la manutenzione di via Derna sia un passaggio necessario, atto a migliorare la quotidianità di molti cittadini”.