Un babbo: «Quando a scuola è sciopero la mensa si paga ugualmente»

GROSSETO – «In caso di sciopero, se dovesse mancare l’insegnante della prima ora, i genitori saranno informati dell’eventuale assenza dell’altro insegnante solo dopo le 10. ma dopo le 9.30 non è più possibile togliere la presenza a mensa dalla App» a parlare è il padre di un alunno che frequenta la scuola materna del comprensivo 4.

La mensa scolastica si gestisce infatti da un’app. Sono i genitori, in caso di assenza, a escludere il pasto. Ma questo può essere fatto solo sino alle 9.30 di mattina. Dopo quell’ora il pasto viene pagato anche se non consumato.

«A causa di questa gestione differente da quella dell’anno scorso, avvengono due situazioni spiacevoli: i genitori perdono i soldi spesi per il pasto, non potendolo più deselezionare dall’app; in più i pasti non fruiti non si sa che fine fanno ma ho il presentimento che siano buttati come rifiuti».

«Ho scritto alla scuola che incolpa il Comune della gestione. Il comune risponde che invece è colpa delle tempistiche dettate dalla scuola. Non è giusto spendere soldi inutili, e soprattutto non sarebbe corretto gettare pasti completi nei cassonetti specie in un momento di crisi come questo».