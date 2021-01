Trasferta a Poggio a Caiano per la Pallamano Follonica nella prima di ritorno

FOLLONICA – Sabato pomeriggio primo match del girone di ritorno per la Starfish Pallamano Follonica che affronterà in trasferta l’Ambra a Poggio a Caiano, formazione battuta agevolmente nella prima di campionato, ma che adesso è molto diversa dalla formazione di inizio stagione. Dopo il cambio in panchina dove adesso siede Daniele della Rocca, sono rientrati nella squadra mugellese molti giocatori di indubbia esperienza e alcuni nuovi arrivi dalla formazione della Fiorentina Handball, ritiratasi dal campionato.

Dal canto suo la squadra di mister Matteo Pesci, sta proseguendo il suo percorso di crescita, nonostante le assenze sia per infortuni vari che per motivi personali di alcuni atleti.

Sarà una partita dura e dal risultato non prevedibile: se da una parte c’è il Follonica che vuole mantenere la sua posizione altalenante a ridosso della zona playoff, di contro l’Ambra vuole al più presto fare punti per togliersi dal pantano della zona retrocessione. Serve quindi il miglior Follonica possibile per tornare in Maremma con un risultato positivo.