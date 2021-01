Tari ridotta, Cisl a disposizione per le consulenze: ecco come fare

GROSSETO – Per usufruire della riduzione della Tari, come previsto dal Comune di Monte Argentario, ci si potrà rivolgere agli sportelli Caf Cisl di Porto Santo Stefano e di Orbetello, per la compilazione del modello Isee che entro il 30 aprile dovrà essere presentato al Comune di Monte Argentario per l’accettazione della pratica.

“I nostri sportelli sono pronti per poter offrire questo servizio – spiega Fabrizio Milani, segretario generale Cisl Grosseto – e soddisfatti che possa servire per ottenere riduzioni importanti sulle imposte e sulle tasse, soprattutto in un momento come questo di grande difficoltà dovuta alla pandemia in cui è ancora più importante rimanere al fianco dei lavoratori e dei cittadini per la loro tutela”.

Gli associati potranno rivolgersi al Caf Cisl di Porto Santo Stefano, in via Umberto I, oppure al Caf Cisl di Orbetello, in via Del Rosso 48, fissando prima un appuntamento per la compilazione del modello Isee. Per farlo occorre chiamare lo 0564.414102 e specificare la richiesta di modello Isee per Orbetello o Porto Santo Stefano.