Scuola materna: al via le iscrizioni. Ecco come fare domanda

GROSSETO – A partire da oggi giovedì 28 gennaio, e fino a sabato 27 febbraio 2021, è possibile iscrivere i propri figli per l’anno scolastico 2021/2022 alle seguenti scuole dell’infanzia comunali:

“Le Margherite” in via Giordano, 44 – Grosseto

“Il Folletto” in via San Sebastiano, 5 – Istia d’Ombrone

“Baticuore” in via Grossetana, 8 – Batignano

“Il Cappellaio Matto” in via Fiesole, 16 – Grosseto

“L’arcobaleno” in via Ungheria, 1/A – Grosseto

Le domande di ammissione dovranno pervenire al Comune di Grosseto secondo le seguenti modalità:

– tramite raccomandata postale AR indirizzata a: Comune di Grosseto – Servizio Servizi Educativi – Ufficio nidi e scuole dell’infanzia comunali, via Saffi, 17/c – 58100 Grosseto;

– tramite PEC – a cui deve essere obbligatoriamente allegato un documento d’identità in corso di validità del firmatario – all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Il bando integrale e i modelli di domanda possono essere scaricati, a partire da oggi, dal sito del Comune di Grosseto, nella sezione “Servizi” – “Ammissioni scuole dell’infanzia” o attraverso il link https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/ammissione-alle-scuole-dellinfanzia-comunali/.

Le domande inviate tramite email non certificata non saranno accolte.