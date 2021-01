Presidio davanti all’ospedale, Potenti: «Sposo l’iniziativa della Giunta, basta politiche contro natalità»

PIOMBINO – “Sposo l’iniziativa della Giunta comunale di Piombino che si recherà ogni giorno, per almeno un’ora, davanti all’ospedale Villamarina fino a quando il Ministero della Salute non darà una risposta definitiva sul futuro del punto nascita cittadino”, scrive, in una nota, Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega-Salvini Premier.

“Viviamo tempi di un vero e proprio inverno demografico – prosegue – ed il mantenimento di un servizio come questo, per una comunità già compresa nelle aree di crisi industriale complessa, non è solamente importante ma direi piuttosto indispensabile.

Il prossimo Governo deve mostrare attenzione alle esigenze locali e non limitarsi alle chiacchiere sul rafforzamento dei presidi sanitari territoriali a cui ci ha abituato in questo anno di emergenza il ministro Roberto Speranza, dando poi prova di muoversi in senso opposto come nel caso del futuro incerto del punto nascita di Piombino.

Le politiche che non incentivano la natalità finiscono per riattivare situazioni rischiose per le famiglie che credevamo superate, come il ritorno al parto in casa o, come purtroppo accade sempre più spesso, lungo il tragitto per arrivare in ospedale”, conclude Potenti.