L’almanacco del Giunco: il 28 gennaio nascono i Lego e inizia la costruzione della Tour Eiffel

GROSSETO – Giovedì 28 gennaio, san Tommaso d’Aquino dottore, il sole sorge alle 7.37 e tramonta alle 17.18. Accadeva oggi:

1077 – Dopo l’umiliazione di Canossa l’imperatore Enrico IV è ricevuto da papa Gregorio VII.

1505 – Brucia il fondaco dei tedeschi a Venezia.

1521 – Inizia la Dieta di Worms, durerà fino al 25 maggio.

1547 – Edoardo VI diventa Re d’Inghilterra.

1573 – Vengono firmati gli articoli della Confederazione di Varsavia, che sanciscono la libertà religiosa in Polonia.

1788 – A Botany Bay (Australia) viene fondata la prima colonia penale.

1807 – La strada londinese di Pall Mall è la prima via al mondo ad avere l’illuminazione a gas.

1846 – Battaglia di Aliwal, le truppe indiane battono i britannici guidati da Sir Harry Smith.

1855 – La prima locomotiva corre dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico lungo la Panama Railway.

1860 – viene firmato il Trattato di Managua tra la Gran Bretagna e il Nicaragua.

1871 – La Francia si arrende e mette fine alla Guerra franco-prussiana.

1887 – A Fort Keogh nel Montana, vengono avvistati fiocchi di neve di 38 cm di larghezza e 12 cm di spessore.

1887 – Iniziano i lavori di costruzione della Torre Eiffel.

1902 – A Washington con una donazione da 10 milioni di dollari da parte di Andrew Carnegie, viene fondata la Carnegie Institution.

1902 – A Créteil viene chiusa l’attività culturale del gruppo dell’Abbaye.

1909 – Le truppe degli Stati Uniti lasciano Cuba dopo esservi rimaste fin dalla Guerra ispano-americana.

1915 – Un atto del Congresso crea la Guardia costiera degli Stati Uniti.

1917 – Gli Stati Uniti cessano la ricerca di Pancho Villa.

1918 – Inizia la Guerra civile finlandese.

1932 – La Marina imperiale giapponese bombarda Shanghai.

1935 – L’Islanda diventa la prima nazione a legalizzare l’aborto.

1945

– Seconda guerra mondiale: i rifornimenti iniziano a raggiungere la Cina lungo l’appena riaperta strada birmana;

– Seconda guerra mondiale: termina l’offensiva delle Ardenne.

1958 – Inventati i celeberrimi mattoncini della Lego.

1966 – Tragedia di Brema.

1979 – Deng Xiaoping compie il primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti di un rappresentante del governo della Cina Popolare.

1982 – Il Generale statunitense James Lee Dozier viene liberato da Unità Speciale Antiterrorismo della Polizia di Stato italiana dopo 42 giorni di prigionia nelle mani delle Brigate Rosse.

1986 – Lo Space Shuttle Challenger esplode subito dopo il decollo uccidendo tutti e sette gli astronauti a bordo.

1992 – Viene creata la Bandiera dell’Ucraina.

1998

– La Ford annuncia l’acquisto della Volvo per 6,45 miliardi di dollari;

– Uomini armati tengono in ostaggio per diverse ore almeno 400 tra bambini e insegnanti, in una scuola elementare di Manila nelle Filippine.

2003 – A Bad Mitterndorf, in Austria, Daniela Iraschko è la prima donna a raggiungere i 200 metri nel salto con gli sci.

2004 – Lord Hutton pubblica il suo rapporto sulla morte dell’ispettore ONU David Kelly.

2005

– Bormio, Italia: si aprono i Mondiali di sci alpino 2005;

– A Sydney (Australia), viene ufficialmente presentato Mooter, il primo motore di ricerca a cluster.

2006 – Crollo del tetto di una fiera a Chorzow nei pressi di Katowice in Polonia. 66 morti e 141 feriti, molti dei quali gravi.

2016 – L’Organizzazione mondiale della sanità annuncia il diffondersi del Virus Zika.

Fonte: il.wikipwdia.org