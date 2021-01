Il podcast del 28 gennaio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 28 gennaio 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: #maremmapodcast

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, giovedì 28 gennaio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 620 su 16.117 test di cui 9.642 tamponi molecolari e 6.475 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,85%. Casi in crescita in Toscana, mentre in provincia di Grosseto restano stabili: ieri i nuovi positivi registrati erano stati 12.

Intanto secondo gli ultimi dati, a meno di sorprese negative nell’ultima giornata, prima della consueta decisione del venerdì, Grosseto e la Toscana resteranno un’altra settimana in zona gialla. La decisione ufficiale è attesa per domani: per la nostra Regione sarebbe la quarta settimana consecutiva in zona gialla, l'area di rischio più bassa con le le limitazioni minori.

Prosegue intanto la campagna vaccinale e proprio ieri la Toscana ha raggiunto e superato il traguardo delle 100mila dosi somministrate. In provincia di Grosseto le dosi somministrate sono 3485.

La cronaca. Incendio nella notte a Giuncarico, nel comune di Gavorrano. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di una casa causando notevoli danni. Quattro le persone che sono rimaste ferite: si tratta di una madre con due bambini di 6 e 9 anni che hanno riportato leggere ustioni e della nonna che è stato intossicata dal fumo sprigionato dall'incendio. Ad intervenire per primi per cercare di domare le fiamme alcuni vicini che hanno limitato i danni del rogo. Poi l'arrivo dei vigili del fuoco che hanno concluso le operazioni di spegnimento.

Una parte della casa è stata giudicata inagibile. Da chiarire le origine dell'incendio.

Crisi di Governo. Come ogni settimana interroghiamo i lettori de IlGiunco.net con il nostro Instapoll. Il 52,2% dei lettori vorrebbe ancora un Governo guidato dal presidente del consiglio dimissionario Giuseppe Conte. Tra coloro che invece non vorrebbe il “Conte Ter” il preferito è Matteo Salvini con il 47,8%, seguito da Giorgia Meloni con il 34,8% e da Mario Draghi con il 12,8%.