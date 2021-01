Era ricercata per scontare undici anni di carcere: arrestata donna di 25 anni

ORBETELLO – Undici anni, undici medi e nove giorni di carcere. Tanto doveva scontare una donna di 25 anni fermata dalla Polizia stradale della Questura di Grosseto ricercata dalla procura di Ragusa.

La polizia ha fermato un’auto con a bordo due donne. Le due ieri sono state fermate a Orbetello, sull’Aurelia, dalla stradale. Hanno dichiarato che stavano andando a Civitavecchia perché una delle due era incinta e doveva fare una visita ginecologica. Non avevano però documenti e al momento in cui la polizia ha cercato di approfondire l’identità ha accusato un malore.

La donna è stata trasferita in ospedale a Grosseto ma i medici non hanno trovato problemi di salute. Trasferita in questura, grazie alle impronte digitali è emerso che la donna, oltre ad avere 22 alias (false identità), aveva sulle spalle un mandato di arresto per scontare una condanna a oltre undici anni di galera per reati contro il patrimonio.

La donna è stata arrestata e portata in carcere, ed è stata anche denunciata per aver fornito false generalità. È stata anche multata per avere disatteso la normativa per il contenimento del virus; il veicolo, risultato privo di assicurazione e della necessaria revisione periodica, è stato sequestrato.