Covid, chiuse le scuole del comune. Una mamma: «Il modello College non garantisce la pulizia delle aule»

CIVITELLA PAGANICO – «Tutte le attività didattiche del comune di Civitella Paganico nell’ultima settimana sono state sospese per Covid» a dirlo una mamma di una bambina che frequenta le scuole medie. «La prima ad essere chiusa è stata la primaria, poi il nido e infine le medie. Eppure dal Comune tutto tace e il numero dei contagi non viene arginato».

«Proprio quest’anno in cui i contatti dovrebbero essere ridotti al minimo, tra l’altro, la dirigenza della scuola ha deciso, per le medie, di organizzare lezioni in aule tematiche per materia (in stile college)».

Praticamente sono i ragazzi a girare le aule (italiano, matematica ecc) con armadietti in cui riporre i libri, saltando di aula in aula, e sedendo sugli stessi banchi in cui, nell’ora precedente, sono stati a sedere i compagni di altre classi. «Proprio quest’ano in cui il Covid ci condiziona la vita ci chiediamo chi abbia dato il permesso per una scelta di questo genere».

«Avendo due casi Covid in una terza hanno deciso di mettere in quarantena per probabile contatto (primo caso accertato il giovedì e scuola chiusa il mercoledì) e di predisporre però il tampone solo per una parte degli studenti. Siccome il “modello college” delle lezioni non consente l’igienizzazione delle aule tra una classe e l’altra è difficile garantire la pulizia e dunque ci chiediamo perché non predisporre il tampone per tutti?».