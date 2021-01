Coronavirus, Tradizione e Futuro chiede lumi al sindaco: «Ci dica perché non ha chiuso le scuole»

MANCIANO – “Gli alunni delle scuole superiori di Manciano dovranno svolgere la didattica a distanza come scelta precauzionale, in attesa dell’evoluzione della situazione pandemica molto delicata nel comune limitrofo di Pitigliano. Come gruppo di opposizione rimaniamo molto sorpresi dal silenzio del sindaco Morini che sembra non aver voluto seguire di sua spontanea iniziativa il Comune di Sorano e chiudere le scuole superiori di Manciano tramite un’ordinanza sindacale”. Lo scrive la lista Tradizione e Futuro.

“Il dirigente scolastico – si legge nella nota – ha invece deciso di procedere in autonomia e attraverso un decreto interno ha scelto di far scattare la Dad nei due istituti a tutela dei ragazzi e della nostra comunità”.

“Rimaniamo in attesa – chiede Tradizione e Futuro – di un chiarimento pubblico sulla situazione pandemica e chiediamo quindi al sindaco Morini di relazionare sulla situazione sanitaria che tanto preoccupa i nostri concittadini con le doverose spiegazioni sulla mancata ordinanza per la chiusura delle scuole”.

“Nella piena consapevolezza delle incertezze che tale situazione genera – così si conclude la nota – ci auguriamo che i ragazzi possano presto tornare in presenza a frequentare le nostre scuole e che il presunto focolaio di Pitigliano non coinvolga anche il nostro territorio”.