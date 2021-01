Coronavirus, tornano a crescere i casi in Maremma: oggi ci sono 24 nuovi positivi. Nove i guariti

GROSSETO – Tornano a crescere i nuovi casi in Maremma: nelle ultime 24 ore la Asl ha registrato 24 nuovi positivi, il doppio di ieri, quando erano 12. Il numero di tamponi effettuati è lievemente inferiore rispetto al bollettino di ieri: dalle 14 del 27 gennaio alle 14 del 28 sono stati processati 407 tamponi (ieri436).

Tra i nuovi casi rilevati, nove sono stati registrati nel Comune di Grosseto, cinque in quello di Civitella Paganico e quattro a Pitigliano.

Le persone positive in carico alla Asl sono 253 (ieri 234). Si registrano nove guarigioni (ieri otto).

All’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 22 persone ricoverate in Degenza Covid (uno in più di ieri) e cinque in terapia intensiva, come ieri.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 156 Provincia di Arezzo 68 Provincia di Siena 61 Provincia di Grosseto 24 Extra USL 3

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 9 9 16 13 13 8 Grosseto 5 2 7 7 3 0 Siena 12 5 14 14 8 8 Totale ASL TSE 26 16 37 34 24 16

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 20 gen Giovedì 21 gen Venerdì 22 gen Sabato 23 gen Domenica 24 gen Lunedì 25 gen Martedi 26 gen Mercoledì 27 gen Giovedì 28 gen Arezzo 50 35 44 52 46 42 31 34 68 Siena 44 29 32 39 42 27 30 64 61 Grosseto 12 13 15 11 11 9 32 12 24 Totale Asl Tse 108 77 92 102 99 78 93 112 156

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Castiglione Della Pescaia 1 Civitella Paganico 5 Follonica 1 Grosseto 9 Manciano 1 Orbetello 2 Pitigliano 4 Sorano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 65 TI San Donato Arezzo 11 Degenza Covid Misericordia Grosseto 22 TI Misericordia Grosseto 5

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 841 Provincia di Siena 792 Provincia di Grosseto 407

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 887 Provincia di Siena 764 Provincia di Grosseto 253

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 645 Provincia di Siena 575 Provincia di Grosseto 190

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2343 Provincia di Siena 2153 Provincia di Grosseto 870

Guariti Provincia di Arezzo 33 Provincia di Siena 27 Provincia di Grosseto 9