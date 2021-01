Coronavirus: test sierologici gratuiti per la popolazione nella sala del Consiglio comunale

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Noi consiglieri comunali di Forza Italia, con un atto formale, come ha dovuto sottolineare il sindaco Giancarlo Farnetani nel consiglio comunale del 30 dicembre scorso, abbiamo sollevato il caso affinché, volontariamente, si facessero a titolo gratuito, per tutti i cittadini castiglionesi, i test per questo maledetto virus del secolo”, scrive, in una nota, il consigliere Michele Giannone.

“Pubblicizzandolo attraverso il suo social – prosegue -, il sindaco ha informato che verranno fatti i test sierologici in sala del consiglio comunale durante la prossima settimana, in giorni prestabiliti secondo l’iniziale del cognome.

Chiediamo che in queste ore, in modo continuativo, usi anche i siti ufficiali per tale divulgazione. Metta in campo tutte le risorse umane dell’amministrazione affinché si dia la più ampia possibilità di partecipazione anche attraverso l’accompagnamento degli anziani bisognosi e distanti dal centro castiglionese.

Si prega di dare indicazione ai valorosi organizzatori e di non essere rigidi se uno chiederà di farlo nel giorno diverso da quello indicato dall’iniziale del suo cognome, per eventuali esigenze di lavoro o di famiglia.

Esortiamo l’amministrazione affinché i test si diffondano gratuitamente anche per i turisti, poiché l’amministrazione ha le risorse economiche per fare questo.

Ciò serve come esempio per un’immagine turistica che passa anche dalla sicurezza sanitaria, soprattutto per coloro che vengono a visitare il nostro territorio in questo particolare periodo di zona gialla”, conclude Giannone.