Campagna Amica, agrumi protagonisti nell’appuntamento di Coldiretti

GROSSETO – Sabato 30 gennaio appuntamento con gusto e salute. Gli agrumi saranno protagonisti al mercato di Campagna Amica di Grosseto. Dalle ore 9 alle 12 in via Roccastrada 2, si tiene “Vitamina C…piace”: arance, limoni e mandarini, prodotte da aziende di Sicilia e Calabria aderenti al circuito di Campagna Amica, saranno presenti al mercato dei nostri produttori locali ortofrutticoli.

Durante la mattinata verranno proposte e consegnate ai clienti del Mercato ricette a base di agrumi italiani ed altri prodotti a km 0 delle aziende locali. “Molto importante è il valore sociale e economico dei mercati di Campagna Amica – afferma Pietro Greco, direttore di Coldiretti Grosseto – che oltre a dare la possibilità al cittadino di fare una spesa sana e sicura, aiuta l’economia territoriale garantendo un reddito certo ai piccoli produttori locali”.

“Stiamo poi attuando a Grosseto, come Campagna Amica – aggiunge – una serie di iniziative, come questa volta alla valorizzazione degli agrumi, per far conoscere il valore della più grande ricchezza del Paese, quella enogastronomica, con in prima linea schierati i mercati degli agricoltori e gli agriturismi di Campagna Amica che effettuano anche consegne a domicilio per chi non può uscire di casa”.

Gli agrumi sono considerati dei frutti benefici per la salute soprattutto per la loro ricchezza di Vitamina C che ci aiuterebbe nella prevenzione del raffreddore e dei malanni stagionali, rafforzando il sistema immunitario. Hanno delle proprietà anticancro che aiutano soprattutto a contrastare alcuni tipi di tumori che possono interessare la pelle, i polmoni, il seno, lo stomaco e il colon. Per il loro contenuto di potassio, le arance in particolare sono considerate benefiche per il cuore e la circolazione e hanno proprietà antiossidanti, rinfrescanti e astringenti. Tutti gli agrumi, in generale, sono una fonte importante di vitamine e di sali minerali.