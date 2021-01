38mila euro per il sottopasso di via Senese: sarà a misura di ciclista

GROSSETO – La Giunta comunale ha approvato oggi il progetto esecutivo per la manutenzione e l’adeguamento del sottopasso di via Senese: la galleria pedonale presente di fronte all’ospedale Misericordia sarà ora al servizio anche dei ciclisti.

Questa zona rappresenta uno snodo critico per il traffico ciclabile, a causa dell’esistenza di un grande svincolo che sfocia in una delle più trafficate arterie viarie della città.

L’intervento, il cui valore ammonta a 38mila euro e copre un’area di 100 mq, punta a dare continuità al percorso ciclabile permettendo l’utilizzo del sottopasso anche ai ciclisti e alle loro biciclette.

I lavori consisteranno dunque nella riqualificazione della pavimentazione esistente dei gradini del sottopasso, usando come materiale una pietra antiscivolo. Verrà poi adeguato il corrimano e realizzata una rampa per le biciclette, adiacente alla scalinata esistente.

“Con questo intervento andiamo a creare una soluzione per consentire ai grossetani di usare la bicicletta anche in una zona ad alto traffico e incentivare i cittadini all’uso sempre più diffuso di mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente – affermano il sindaco Antofrancesco Vivarelli Colonna e Riccardo Megale, assessore ai Lavori pubblici -. Questo intervento si inserisce in vista dell’imminente completamento del percorso ciclopedonale lungo 4 km che parte da via Lago d’Orta, prosegue su via Senese fino allo svincolo con l’Aurelia in prossimità di Roselle, che permetterà di ricongiungere il centro della città con la frazione. In questo modo andiamo ad intervenire anche su un’opera urbana, come quello del sottopasso di via Senese, che da tempo necessitava di un’opera di restyling.”