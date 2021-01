Vaccini anti covid: la Toscana raggiunge quota 100mila dosi. Ecco i numeri in Maremma

GROSSETO – La Toscana raggiunge quota 100.000 vaccinazioni. Un traguardo importante che viene raggiunto ad un mese esatto dall’inizio della campagna vaccinale, partita il 27 dicembre scorso con il “Vaccine Day” contemporaneamente in tutti gli stati dell’Unione Europea.

per la precisione in Toscana in totale le dosi somministrate sono 100.208, di cui 76.126 per le vaccinazioni della prima dose, mentre 23.885 per le vaccinazioni di richiamo. A Grosseto le vaccinazioni di prima dose sono state 3845, mentre i richiami 1279. Per quanto riguardo il dato relativo agli ospiti delle Rsm maremmane 779 sono le prime vaccinazioni e 416 i richiami.

A livello nazionale in totale le dosi somministrate sono 1.575.258, mentre i richiami sono 270.269.

