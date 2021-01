Il podcast del 27 gennaio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 27 gennaio 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, mercoedì 27 gennaio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 502 su 16.980 test di cui 10.398 tamponi molecolari e 6.582 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,96%.

Ieri intanto a Grosseto i nuovi casi positivi registrati sono stati 32. Un numero che non si riscontrava da giorni. Preoccupano sopratutto alcuni focolai che sono scoppiati in alcuni comuni. A Pitigliano per limitare la diffusione del contagio il sindaco ha imposto una sorta di lockdown locale con la chiusura delle scuole per una settimana, la chiusura del campo sportivo, e la chiusura anticipata dei bar e dei ristoranti alle 16 invece delle 18. Anche nel comune di Civitella Paganico per il rischio di un focolaio attivo è stato chiuso l'asilo nido. A Sorano invece il sindaco ha disposto la chiusura fino a sabato del liceo linguistico.

Continua intanto la campagna vaccinale. Ieri all'ospedale Misericordia di Grosseto sono arrivate 2.340 nuove dosi del vaccino Pfizer-Biontech. In totale dall'inizio della vaccinazione in Maremma sono già state somministrate 3.482 persone.

Cambiamo argomento e parliamo della Giornata della Memoria. Si celebra oggi in tutto il mondo per ricordare le vittime della shoah, lo sterminio del popolo ebraico.

Su IlGiunco.net trovate un'ampia pagina di approfondimento con l'agenda delle iniziative in programma oggi e una serie di notizie legate al ricordo delle vittime e ai legami con la nostra provincia.

