Atlante Grosseto di nuovo a testa alta, successo tennistico sull’Aposa

GROSSETO – Un Atlante Grosseto più forte delle difficoltà e delle polemiche colleziona altri tre punti pesantissimi battendo 6-3 l’Aposa Fcd alla Bombonera, nel recupero della settima di campionato. Inizio gara avvincente col vantaggio lampo di Senesi, a segno dopo neanche un minuto, ma poco dopo subito l’1-1 per autorete di Gianneschi; fra il 5′ e il 6′ botta e risposta fra Mateo e Cortez. Occasioni su entrambi i fronti ma il risultato cambia al 17′ col 3-2 di Varela che riporta in avanti i maremmani.

Nella ripresa Mateo prima e Senesi dopo dilagano, mentre Procaccini accorcia le distanze per il 5-3, ridando fiducia ai suoi. All’11’ terzo centro personale di Senesi per il definitivo 6-3. Finale con un espulso fra gli ospiti, mentre i padroni di casa gestiscono il risultato. Per il team di mister Izzo questo è il sesto successo stagionale, quinto sul campo, che li riporta a ridosso della zona playoff